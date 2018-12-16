В Сумах на футболистов совершили вооруженное нападение после матча, есть раненый

В Сумах после матча футзальной первой лиги между "Коброй" и "Food Centre-СумГУ" на игроков харьковского клуба было совершено нападение.

Один из футболистов "Кобры" получил пулевое ранение в ногу в субботу, 15 декабря, сообщает команда на странице в Facebook.

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Как говорится в сообщении, конфликт возник между болельщиками и игроками. Для разрешения спора тренер команды обратился в правоохранительные органы.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко подтвердила, что факт повреждения ноги был. Но заявление от потерпевшего не поступало. Проверка обстоятельств дела продолжается.

Как информирует полиция Сумщины поступило сообщение от тренера о том, что произошел конфликт между игроком его команды, 17-летним харьковчанином, и неизвестными. Его сообщение полиции зарегистрировали и начали проверку.

Полицейские разыскали футболиста. Пообщались как с ним, так и с его матерью.

"Мать парня написала заявление с просьбой не проводить проверок по сообщению тренера. Однако мы узнали, что в 16:00 они обратились в больницу, где юноше поставили диагноз "огнестрельная рана первого пальца левой стопы", – комментирует Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции . – Поэтому, несмотря на данные заявления, проверка продолжается".

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