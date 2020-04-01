17:42
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Сумах оштрафовали мужчину на 17 тысяч за поход в магазин без маски

      - Читати новину українською
      Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень / BBC

      Мужчина зашел в супермаркет без маски и респиратора и теперь должен заплатить штраф. Суд решил привлечь сумчанина к административной ответственности за нарушение правил карантина.

      З’являтись без засобів захисту у публічних місцях та громадському транспорті заборонено згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міськради. Про це інформує пресцентр судової влади України.

      До теми У Львові через порушення карантину оштрафували керівництво двох продуктових ринків

      Зарічанський районний суд міста Суми вирішив оштрафувати правопорушника на 17 тисяч гривень, також чоловікові доведеться сплатити 420 гривень судового збору.

      Зазначимо, що українські правоохоронці вже склали 3120 адмінпротоколів за порушення правил карантину. Було відкрито понад 30 кримінальних проваджень.

      Уряд ухвалив рішення посилити обмеження на час карантину по всій країні 1 квітня. Під забороною:

      – відвідування парків та зон відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
      – перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
      – переміщення групою осіб більш ніж по двох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      – перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
      – проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

      маска під час коронавірусу
      Як правильно використовувати маску? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Сумы Штрафы Решение суда Карантин в Украине 2020
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:13 В НБУ подтвердили смерть экс-владельца банка "Аваль" Федора Шпига
      Новини України 16831
      сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
      Новини України 31995
      сегодня , 13:55 Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатными
      Здорове життя 28654
      сегодня , 12:02 Как в Украине бесплатно получить землю: 5 простых шагов
      Новини України 11377
      сегодня , 12:56 Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он
      Новини України 8747
      сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
      Лікування 159094
      сегодня , 13:50 В мае проведут индексацию пенсий: как увеличатся выплаты
      Новини України 23208
      сегодня , 13:01 Конфликт Ермака и Лероса: как скандал повлияет на руководителя ОП
      Новини України 6798
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:20 Зачем правительство разрешило больным выходить из дома?
      Настя Сукач
      сегодня , 16:39 Падение беспилотника РФ на Донбассе: доказательства из компьютера "начальника разведки" России
      Михайло Макарук
      Залиште відгук