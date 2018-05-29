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В Сумах пьяная женщина хотела отрубить голову четырехлетнему ребенку: детали инцидента

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В среду, 29 мая, в Сумах жительница Луганской области закрылась в квартире с 4-летним сыном своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову. Таким образом женщина хотела вернуть свою дочь, которая находилась в местном детском доме.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Там уточнили, что злоумышленница требовала привести ее трехлетнюю дочь, которую, по словам женщины, подруга ночью отдала в детский дом. На место инцидента прибыло руководство полиции области, психологи, следственно-оперативная группа отдела полиции, работники ювенальной превенции. Отмечается, что жизни ребенка угрожала реальная опасность.

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Сначала переговоры мы проводили через оконные решетки. Женщина была в неадекватном состоянии и реально угрожала ребенку отрезать ножом голову. Мальчик был очень напуган и плакал. Выяснилось, что женщина удерживала ребенка подруги из неприязненных побуждений,
– рассказал заместитель главы полиции Сумской области Владимир Бабич.

Он добавил, что ночью злоумышленница с подругой распивала алкоголь. После этого подруга женщины и отдала ее дочь в детдом.

"Я вместе с психологом всеми доводами пытались ее успокоить. Была привезена из детского дома девочка. Женщина через окно передала нам своего заложника и нож в обмен на собственного ребенка", – добавил Бабич.

Несмотря на то, что ребенок уже был на улице, психологи продолжали работать со злоумышленницей, которая еще находилась в состоянии алкогольного опьянения. После налаживания контакта женщина открыла дверь руководителю психологической службы полиции.

Впоследствии правоохранителям и психологам удалось уговорить женщину отдать ее собственную дочь правоохранителям, которые заверили, что ребенок будет находиться в хороших условиях под присмотром воспитателей.

Сейчас женщина задержана. Полиция открыла уголовное производство по статье "Захват заложников". Злоумышленнице грозит до 15 лет заключения.

Смотрите видео о том, как полиция предотвратила убийство мальчика в Сумах:

 

Теги: Новости Украины Дети Полиция Криминальные новости Фотоновости Несовершеннолетние Алкоголь Сумы
Источник: 24 Канал
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