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      В Сумах пьяный водитель зажал руку патрульного и протянул за авто : видео

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      Нарушитель дверцей зажал руку полицейского
      Нарушитель дверцей зажал руку полицейского / zp-fakty.net

      Убегая, водитель в Сумах травмировал правоохранителя. У него ушибы, царапины и растяжение связок.

      Экипаж патрульных преследовал нетрезвого водителя в спальном районе в Сумах. Как сообщили в пресс-службе полиции Сумщины, экипаж догнал беглеца, когда тот не вписался в поворот.

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      К авто подошел патрульный и пытался задержать нарушителя. Однако тот закрыл дверь и резко нажал на газ. Затем протащил патрульного по земле несколько метров.

      В итоге другому экипажу удалось задержать нарушителя. Состояние его опьянения – 2,29 промилле. За травмирование правоохранителя нарушителю грозит наказание сроком до 5 лет

      Экипаж гонится за пьяным нарушителем – смотрите видео с регистратора

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Черкасс
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