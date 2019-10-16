В Сумах пьяный водитель зажал руку патрульного и протянул за авто : видео

Убегая, водитель в Сумах травмировал правоохранителя. У него ушибы, царапины и растяжение связок.

Экипаж патрульных преследовал нетрезвого водителя в спальном районе в Сумах. Как сообщили в пресс-службе полиции Сумщины, экипаж догнал беглеца, когда тот не вписался в поворот.

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К авто подошел патрульный и пытался задержать нарушителя. Однако тот закрыл дверь и резко нажал на газ. Затем протащил патрульного по земле несколько метров.

В итоге другому экипажу удалось задержать нарушителя. Состояние его опьянения – 2,29 промилле. За травмирование правоохранителя нарушителю грозит наказание сроком до 5 лет

Экипаж гонится за пьяным нарушителем – смотрите видео с регистратора