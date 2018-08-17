В Сумах похоронили бойца, которого четыре года считали пропавшим без вести

16 августа в Сумах похоронили 32-летнего контрактника Александра Буйвало, родные которого 4 года проводили его поиски. И только в этом году поисковики гуманитарной миссии "Черный тюльпан" нашли останки бойца под Победой, что на Луганщине.

На плацу 27-й Сумской реактивной артбригады попрощались с военным Александром Буйвало. Он на войне был с первых дней, и бесследно исчез осенью 2014 под Иловайском.

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Тогда, 3 сентября 2014 года, одновременно погибли семнадцать военнослужащих Сумской артбригады. Тело же Александра долго не могли найти.

В Сумах похоронили Александра Буйвало, которого искали четыре года

У него остались мать, жена и четырехлетний сын. Собственного ребенка Александр видел лишь раз, когда забирал из роддома.

Я все дни ждала и думала, что он вернется. Как листик зашелестит или калитка стукнет, то я бежала все время на улицу, надеясь, что он пришел. Я думала, что он в плен попал. Я не верила в его смерть до того дня, пока не приехали военные,

– сказала мать погибшего бойца Надежда.

Тело Александра нашла гуманитарная миссия "Черный тюльпан" вблизи поселка Победа в Луганской области. Побратим Николай указал примерно, где происходил обстрел. Волонтеры прочесали около трех гектаров территории, копали землю до полуметра, а затем просеивали через специальное решето. Найденные кости они отдали на экспертизу. Там установили, что это действительно останки бойца, которого искали почти четыре года.

Территория била огромная, поиски были сложные, потому что уже было холодно. Горы железа, металлолома, воронки и ямы – мы все полностью пересевали через сито. Так и удалось найти фрагменты останков Александра. Для нас это было большим шансом вернуть его домой,

– рассказал руководитель поискового отряда гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Алексей Юков.

Всего за четыре года гуманитарная миссия нашла более 700 погибших украинских военных. После прощания останки погибшего Александра Буйвало похоронили на Аллее славы в Сумах.