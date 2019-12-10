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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В Сумах вандалы сняли государственный флаг с могилы Героя Украины, который погиб на Майдане

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      Вандалы повредили могилу Героя Украины, который погиб во время Майдана / su.npu.gov.ua

      Полиция разыскивает преступников, совершивших вандальское нападение на могилу погибшего на Майдане Героя Украины Алексея Братушко.

      Инцидент произошел в Сумах, 8 декабря к правоохранителям обратился отец погибшего, который заявил, что с могилы его сына исчез государственный флаг. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, которые установлены на Аллее Героев, сообщает Нацполиция Сумской области.

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      На видео видно, как двое мужчин, один из которых в красной, а другой в синей куртках, снимают флаг с древком и забирают с собой.

      злочинці вандали вандалізм
      Вандалы повредили могилу Героя Украины / Фото: Нацполиции

      Как выглядят злоумышленники: первый был в очках, одет в куртку с капюшоном, с мелкой прострочкой ткани. Обут в кроссовки со светлой подошвой. На голове – шапка с полосой. Его соучастник имеет бороду, был одет в куртку, джинсы, черную шапку с надписью большими буквами спереди.

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      Вандалы повредили могилу Героя Украины / Фото: Нацполиции​

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Небесная Сотня
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