В Сумах вандалы сняли государственный флаг с могилы Героя Украины, который погиб на Майдане

Полиция разыскивает преступников, совершивших вандальское нападение на могилу погибшего на Майдане Героя Украины Алексея Братушко.

Инцидент произошел в Сумах, 8 декабря к правоохранителям обратился отец погибшего, который заявил, что с могилы его сына исчез государственный флаг. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, которые установлены на Аллее Героев, сообщает Нацполиция Сумской области.

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На видео видно, как двое мужчин, один из которых в красной, а другой в синей куртках, снимают флаг с древком и забирают с собой.



Вандалы повредили могилу Героя Украины / Фото: Нацполиции

Как выглядят злоумышленники: первый был в очках, одет в куртку с капюшоном, с мелкой прострочкой ткани. Обут в кроссовки со светлой подошвой. На голове – шапка с полосой. Его соучастник имеет бороду, был одет в куртку, джинсы, черную шапку с надписью большими буквами спереди.



Вандалы повредили могилу Героя Украины / Фото: Нацполиции​