В Сумах задержали водителя маршрутки, подозреваемого в употреблении наркотиков

В Сумах задержали водителя маршрутки, который был под наркотическим опьянением. Он уже завершал рейс, когда попал в поле зрения патрульных.

Обратили внимание на него из-за неадекватного поведения. Проходить тест на алкогольное опьянение – отказался.

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Правоохранители обыскали маршрутку. И нашли там приготовленные три шприца с дозами. Что именно употреблял мужчина, определит судебно-медицинская экспертиза. Водителю грозит лишь штраф 10 тысяч гривен или лишение права управления на 4 года.



Авто эвакуировали на штрафстоянку. Хорошо, что в это время в маршрутке не было пассажиров – водитель высадил всех на остановке.

Во время общения было заметно, что мужчина нервничает и имеет явные признаки наркотического опьянения. Офицеры предложили ему пройти проверку на состояние опьянения, на что он в присутствии двух свидетелей отказался. При проведении проверки у него нашли три шприца, два из которых были наполнены неизвестной жидкостью. Один – бурого цвета, другой – прозрачного,

– сказал спикер патрульной полиции в Сумской области Олег Голуб.

Видео комментария работника полиции

Напомним, тренер футбольного клуба "Заря" Юрий Вернидуб на автомобиле Volkswagen попал в ДТП на Запорожье, у него забрали права.