В Сумах зафиксировали рекордное количество доноров

В Сумах зафиксировали рекордное количество желающих сдать кровь – там тысячи местных жителей приходится 190 доноров.

Стоит отметить, что в других регионах Украины цифра доноров не превышает 14 человек.

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Чтобы зафиксировать рекорд, в Сумы приехали из национального реестра рекордов. Стоит заметить и то, что среднестатистический сумской донор ежегодно молодеет. Если еще десять лет назад его возраст был 40 лет, то сейчас приближается к 25-ти.

Мы объявляем Сумы центром донорства. И объявляем рекорд – наибольшее количество донаций крови и ее компонентов на тысячу населения,

– сказала представительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Сумской рекорд может быть и мировым. Для сравнения – в США на тысячу человек приходится 100 доноров, в странах Европы – около 50.

К слову, в Тернополе создали бесплатный банк доноров костного мозга. В реестре уже 200 потенциальных доноров. Им выслали специальный конверт с тест-набором для определения ДНК.