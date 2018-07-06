В Таиланде нашли тела 40 туристов, чья лодка потерпела крушение во время шторма

В Таиланде вблизи острова Пхукет погибли по меньшей мере 40 туристов, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Ранее 24 канал сообщал об аварии с туристическим лодкой у берегов таиландского острова Пхукет. Тогда спасатели разыскивали несколько десятков человек, которые исчезли под водой во время шторма из-за того, что их лодка перевернулась.

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6 июля стало известно, что тела 40 человек удалось разыскать. Однако, на данный момент еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет местное издание "The Nation Thailand".

Отмечается, что все пропавшие – граждане Китая.

По уточненной информации, морское судно "Феникс" перевернулось и затонуло во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста (большинство из них – китайцы), 11 членов экипажа и гид.