17:55
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      В Таиланде неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: погибла женщина

      37 Читати новину українською
      В Таиланде неизвестный устроил стрельбу в торговом центре 18 февраля / Фото из твиттера

      Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Century Movies Plaza в столице Таиланда Бангкоке утром 18 февраля. Он совершил не менее 7 выстрелов. В результате 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

      Полиция выяснила, что стрелок был бывшим мужем жертвы. Правоохранители не исключают, что стрельбу мог повлечь бытовой спор, сообщает Khaosod English.

      Важно! Премьер Таиланда рассказал о мотивах стрелка, который устроил массовый расстрел

      Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как стрелок пришел в клинику красоты внутри Century Movies Plaza. Там работала бывшая жена нападающего. Он подошел к женщине и совершил серию выстрелов. Женщина скончалась на месте, ее сотрудник получил ранения.

      Известно, что мужчина работает охранником в другом торговом центре. Пара прожила вместе 10 лет и после этого развелась. Правоохранители продолжают поиски стрелка.

      К слову, 8 февраля военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра Terminal 21, что в городе Накхонратчасима. Он убил по меньшей мере 25 человек. Силовики ликвидировали нападающего через 12 часов после начала спецоперации.

      Бой вблизи Золотого: 1 погибший, 3 раненых и 2 контуженных
      сегодня
      2921
      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Жертвы Полиция Стрельба Таиланд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Крест на судебной реформе Зеленского: возмутительные решения и назначения
      Роман Маселко 77
      сегодня , 17:00 Обострение возле Золотого: Путин испытывает старую тактику?
      Віталій Портников 215
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      104
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 59
      сегодня , 16:38 Годовщина боев за Дебальцево: откровенные воспоминания добровольца
      Анна Запотоцька 119
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук