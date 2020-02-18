В Таиланде неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: погибла женщина

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Century Movies Plaza в столице Таиланда Бангкоке утром 18 февраля. Он совершил не менее 7 выстрелов. В результате 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

Полиция выяснила, что стрелок был бывшим мужем жертвы. Правоохранители не исключают, что стрельбу мог повлечь бытовой спор, сообщает Khaosod English.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как стрелок пришел в клинику красоты внутри Century Movies Plaza. Там работала бывшая жена нападающего. Он подошел к женщине и совершил серию выстрелов. Женщина скончалась на месте, ее сотрудник получил ранения.

Известно, что мужчина работает охранником в другом торговом центре. Пара прожила вместе 10 лет и после этого развелась. Правоохранители продолжают поиски стрелка.

К слову, 8 февраля военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра Terminal 21, что в городе Накхонратчасима. Он убил по меньшей мере 25 человек. Силовики ликвидировали нападающего через 12 часов после начала спецоперации.