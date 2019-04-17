В Таиланде спасли собаку, которая была в 220 километрах от берега: удивительное видео

В Таиланде рабочие буровой платформы достали из воды собаку, которая непонятным образом оказалась среди открытого моря в 220 километрах от берега.

Когда люди увидели собаку, начали звать ее, чтобы вытащить из воды с помощью веревки.

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Животное было обессилено. Его сразу же накормили и напоили. Дали интересную кличку – Бунрод, что в переводе с тайского означает – Выжил.

Уже на берегу собаку отвезли в ветклинику на обследование. Ее возраст – от трех до пяти лет.

В открытое море попала, вероятно, выпав с рыболовецкого судна. Пока животное находится в приюте, но ему уже ищут семью.

Видео: спасатели нашли собаку, которая потерялась в море