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      В Таиланде суд вынес приговор одиозной Насте Рыбке: какое наказание понесет блогер

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      Анастасия Рыбка
      Анастасия Рыбка / Фото из соцсетей

      В Таиланде осудили скандальную Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, к условному сроку за проведение секс-тренинга для туристов. Кроме этого, девушке навсегда запрещен въезд в страну.

      Об этом информирует CNN.

      Читайте также: Арест Насти Рыбки из-за секс-тренинга в Таиланде: стали известны подробности задержания

      Так, гражданка Беларуси приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие. Остаток срока Насте Рыбке заменили на условный.

      Ранее в заключении прокуратуры шла речь о том, что в случае доказательства вины Вашукевич, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

      Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли), который называет себя тренером личностного роста.

      Обвиняемые признали свою вину, хотя еще перед началом заседания, заявляли о своей невиновности. Все фигуранты дела после суда были отправлены в иммиграционный центр, откуда позже будут депортированы. Им навсегда запрещен въезд в Таиланд.

      Напомним, 25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга. Провинциальный суд города Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинение Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга" и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

      Кто такая Настя Рыбка?Эскорт-модель и блогер, стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя главы правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.

      Теги: Новости России Судьи Таиланд Секс-скандал
      Источник: 24 Канал
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