В Танзании взорвалась цистерна с топливом: погибли 57 человек – фото и видео 18+

На востоке Танзании взорвалась автоцистерна с горючим. В результате взрыва погибли 57 человек, еще десятки людей получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Очевидцы рассказали, что перед взрывом вокруг автоцистерны скопилось много людей, сообщает издание AP.

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Издание The Citizen также отмечает, что люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из танкера, когда тот вспыхнул и взорвался. Очевидцы рассказали, что причиной взрыва стала сигара, которую рядом с разлитым горючим закурил мужчина, что его собирал.

Последствия взрыва бензовоза в Танзании: смотрите фото и видео

Интересно, что массовая гибель людей во время краж топлива в Восточной Африке – не редкость. Из-за высокой бедности и цен на топливо люди часто вынуждены прибегать к кражам, что иногда имеет фатальные последствия.