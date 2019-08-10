В Танзании взорвалась цистерна с топливом: погибли 57 человек – фото и видео 18+
На востоке Танзании взорвалась автоцистерна с горючим. В результате взрыва погибли 57 человек, еще десятки людей получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Очевидцы рассказали, что перед взрывом вокруг автоцистерны скопилось много людей, сообщает издание AP.
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Издание The Citizen также отмечает, что люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из танкера, когда тот вспыхнул и взорвался. Очевидцы рассказали, что причиной взрыва стала сигара, которую рядом с разлитым горючим закурил мужчина, что его собирал.
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Интересно, что массовая гибель людей во время краж топлива в Восточной Африке – не редкость. Из-за высокой бедности и цен на топливо люди часто вынуждены прибегать к кражам, что иногда имеет фатальные последствия.
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