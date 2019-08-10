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      В Танзании взорвалась цистерна с топливом: погибли 57 человек – фото и видео 18+

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      Взрыв бензовоза в Танзании: погибли 57 человек
      Взрыв бензовоза в Танзании: погибли 57 человек / iz.ru

      На востоке Танзании взорвалась автоцистерна с горючим. В результате взрыва погибли 57 человек, еще десятки людей получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

      Очевидцы рассказали, что перед взрывом вокруг автоцистерны скопилось много людей, сообщает издание AP.

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      Издание The Citizen также отмечает, что люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из танкера, когда тот вспыхнул и взорвался. Очевидцы рассказали, что причиной взрыва стала сигара, которую рядом с разлитым горючим закурил мужчина, что его собирал.

      Последствия взрыва бензовоза в Танзании: смотрите фото и видео

      Интересно, что массовая гибель людей во время краж топлива в Восточной Африке – не редкость. Из-за высокой бедности и цен на топливо люди часто вынуждены прибегать к кражам, что иногда имеет фатальные последствия.

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      Теги: Взрыв Африка Жертвы
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