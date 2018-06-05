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В Тбилиси транспортный коллапс: метро грузинской столицы из-за забастовки не работает уже второй

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В Тбилиси – транспортный коллапс: наземный общественный транспорт не справляется с потоком пассажиров
В Тбилиси – транспортный коллапс: наземный общественный транспорт не справляется с потоком пассажиров / newsgeorgia.ge

В столице Грузии Тбилиси уже второй день не работает метрополитен. Причина этому – забастовка работников метро, которые требуют повышения заработной платы на 45%.

Остановка работы метрополитена привела к транспортному коллапсу в грузинской столице, передает "Радио Свобода".

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Отмечается, что мэрия вывела на городские улицы дополнительные автобусы, проезд в которых бесплатный, но они не справляются с потоком пассажиров. Как следствие, люди опаздывают на работу и не могут отвезти детей в школы или детские сады.

В свою очередь, бастующие отмечают, что метро не заработает до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе ночных переговоров не сумел убедить сотрудников метро прекратить забастовку и выйти на работу.

Суд запретил водителям бастовать "в рабочее время", но такая формулировка вызвала общее изумление, и забастовка все-таки началась.

Каладзе назвал требования работников метрополитена "шантажом" и отказался почти в половину поднимать им зарплату. Он добавил, что водители метро получают больше, чем врачи, учителя и патрульные полицейские. В ответ на это профсоюз водителей напомнил о вреде для здоровья работы под землей.

Теги: Новости политики протесты Транспорт метро Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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