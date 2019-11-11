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      В ТЦ "Глобус" под Майданом Независимости обвалился потолок: видео

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      На Майдане ТЦ Глобус обвалился потолок - Видео 11 ноября 2019
      ТЦ "Глобус", Киев, Майдан Независимости / informator.ua

      Обвалился потолок одного из магазинов, расположенных в торгово-развлекательном центре "Глобус". Инцидент произошел 11 ноября, в понедельник, в Киеве на Майдане Независимости. К счастью, никто не пострадал.

      "Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок", – рассказал "Киев Оперативный" в фейсбуке.

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      "Глобус" открыли в Киеве под Майданом Независимости в 2001 году, сразу после реконструкции площади. Обновления и реконструкция "Глобуса" началась через 15 лет после этого, в 2016 году. Ее разбили на несколько этапов, поэтому процесс продолжается.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие
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