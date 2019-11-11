В ТЦ "Глобус" под Майданом Независимости обвалился потолок: видео

Обвалился потолок одного из магазинов, расположенных в торгово-развлекательном центре "Глобус". Инцидент произошел 11 ноября, в понедельник, в Киеве на Майдане Независимости. К счастью, никто не пострадал.

"Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок", – рассказал "Киев Оперативный" в фейсбуке.

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"Глобус" открыли в Киеве под Майданом Независимости в 2001 году, сразу после реконструкции площади. Обновления и реконструкция "Глобуса" началась через 15 лет после этого, в 2016 году. Ее разбили на несколько этапов, поэтому процесс продолжается.

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