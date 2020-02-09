В течении 2020 года минимальный размер алиментов вырастет трижды: когда и на сколько

Министерство социальной политики показало, как в 2020 году будет расти минимальный размер алиментов. Так, с начала года на ребенка в возрасте до 6 лет нужно платить 1 тысяч 779 гривен алиментов, а от 6 до 18 лет – 2 тысяч 218 гривен.

Кроме 1 января, минимальный размер алиментов также будет расти 1 июля и 1 декабря 2020 года, сообщили в Минсоцполитики.

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Минимальный размер алиментов на ребенка до 6 лет:

с 1 января – 1 тысяча 779 гривен;

с 1 июля – 1 тысяча 859 гривен;

с 1 декабря – 1 тысяча 921 гривна.

Так же будет расти и минимальный размер алиментов для ребенка от 6 до 18 лет:

с 1 января – 2 тысячи 218 гривен;

с 1 июля – 2 тысячи 318 гривен;

с 1 декабря – 2 тысячи 395 гривен.



На сколько и когда будут расти алименты в 2020 году