В теле человека обнаружили новый "микроорган"

Ученые из Института медицинских исследований Гарван в ходе исследований обнаружили новый орган, который расположен в иммунной системе человека.

Австралийским исследователям удалось обнаружить его с помощью метода "3D-микроскопия", пишет журнал Nature Communication.

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"Микроорган" расположен с внешней стороны лимфатических желез, чтобы выявлять инфекции как можно раньше. Он способен "помнить" все предыдущие инфекции и вакцинации. "Микроорган" наполнен иммунными клетками различных видов.

Обнаруженный новый орган по форме тонкий, плоский. Он дает о себе знать только тогда, когда животные имеют дело с инфекцией, с которой тело никогда не сталкивалось.



В теле человека нашли "микроорган"

Новую структуру в иммунной системе назвали "субкапсулярным пролиферативным центром". Его удалось обнаружить как у мышей, так и у людей.

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