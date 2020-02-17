В "тени" находится почти четверть ВВП Украины: инфографика

Уровень теневой экономики в Украине составляет 23,8% ВВП. В "тени" находится примерно 846 миллиардов гривен – это деньги, которые нигде не учитываются.

Таковы результаты совместного исследования Национального банка Украины, правительства, платежной системы Mastercard и аудиторской компании Ernst & Young.

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В "тени" находится примерно 846 миллиардов гривен – это деньги, которые нигде не учитываются и находятся в обращении вне банков и бюджета,

– говорится в отчете.

Доля наличной теневой экономики составляет 19,7% ВВП Украины. А это примерно 702 миллиарда гривен. Остальное составляет неденежная теневая экономика.



Уровень теневой экономики в Украине / Инфографика НБУ

В Нацбанке также добавили, что с теневой экономикой планируют бороться прежде всего путем развития безналичных расчетов.

Как НБУ будет бороться с теневой экономикой:

вводя осуществление социальных выплат только в безналичной форме;

благодаря налоговым льготам;

путем установления торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса;

дополнительно стимулируя торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов.

Что такое теневая экономика?

Это вся хозяйственная деятельность, которая происходит вне государственного учета и контроля. Из них не платят налоги, а следовательно, страдает бюджет страны. А "теневые" предприятия увеличивают собственные доходы.

Что такое ВВП?

Внутренний валовой продукт – это один из важнейших показателей развития экономики, характеризующий финансовый результат производства в стране (как материального, так и нематериального). Это сумма стоимостей всей продукции, производимой в стране за определенный период, и налогов.