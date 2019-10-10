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      В Тернополе – масштабный пожар на складе с растворителем для красок: фото, видео

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      Пожар в Тернополе
      Пожар в Тернополе / пресс-служба ГСЧС

      Склад пылает недалеко от центра города, в районе под названием Новый Свет. Главная опасность возгорания заключается в том, что рядом расположена нефтебаза.

      Ориентировочная площадь пожара – 100 квадратных метров. Информация о возгорании поступила к спасателям около полудня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

      Потушить огонь пытаются 30 спасателей и 4 автоцистерны. В 13:02 пожар удалось локализовать, впрочем, полностью ликвидировать пламя пока не удается.

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      Клубы черного дыма видны со всех точек города. Жители микрорайона жалуются, что дышать нечем, поэтому стараются не открывать дома окна и не выходить на улицу, информирует местное издание "20 минут".

      Крупный пожар в Тернополе: видео

      Склад с растворителями для красок расположен на улице Лукьяновича.

      По прибытии спасатели установили, что горят стеллажи с растворителями для краски. По соседству с горящим складом – нефтебаза. Удалось предотвратить перебрасывание огня на нее,
      отчитываются в ГСЧС.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Тернополь
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