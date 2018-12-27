В Тернополе девочка впала в кому после игр с папой

Во вторник, 25 декабря, в Тернополе 9-летняя девочка попала в реанимацию и впала в кому после игр со своим папой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Тернополе.

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Как отметили правоохранители, отец подбрасывал дочку вверх. Однако, во время одного из "бросков" он заметил, что ребенок ослаб в воздухе, но поймать ее не смог, поэтому дочь упала без сознания.

Родители вызвали скорую, ребенка забрали в больницу. Как стало известно, девочка с детства болела, поздно начала ходить. Неоднократно проходила реабилитацию в медучреждениях.

У потерпевшей диагностировали геморрагический инсульт и отек головного мозга. Сейчас она находится в церебральной коме.

Добавляется, что папа ребенка был абсолютно трезвым. Что произошло на самом деле и связаны ли травмы ребенка с падением, установят медики. В полиции по данному факту открыли досудебное расследование "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".