В Тернополе набирают волонтеров и медиков для борьбы с коронавирусом: видео

В Тернополе начали набор в группы волонтеров, которые должны противостоять распространению коронавируса. Несмотря то, что в области пока не зафиксировано ни одного случая заболевания Covid19, там разрабатывают план противодействия заболеванию. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

В течение нескольких дней, с самого утра, десятки коммунальщиков выходят на улицы Тернополя, чтобы провести дезинфекцию жилых домов и коммунальных учреждений.

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Также правоохранители несут службу в усиленном режиме. По словам руководителя Тернопольского городского отдела полиции Сергея Гаврилюка, в течение карантинных мероприятий дежурная часть полиции города Тернополя будет ежедневно каждое утро обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Между прочим городской совет нам оставляет эти средства. Поэтому дежурный каждое утро будет обрабатывать фойе, приемную граждан – куда обращаются больше людей,

– отметил Сергей Гаврилюк.

Кроме тотальной дезинфекции всех зданий и транспорта, в Тернополе начали набор добровольцев, которые будут помогать людям в случае обнаружения коронавируса в городе.

Волонтеры будут обеспечивать пожилых людей, и тех, кто входит в группу риска, продуктами и лекарствами. За сутки уже согласились почти 50 желающих. Также в городе начали добровольную мобилизацию медиков.

Мы объявили и призвали к совместной работе всех медицинских работников, которые не работают, а также волонтеров, которые имеют высшее образование. В частности, это студенты-медики. Мы регистрируем этих волонтеров как резервный состав,

– рассказал начальник отдела здравоохранения Тернополя.

В резервный состав медиков записались преимущественно выпускники и студенты медицинского университета. Также к медицинскому волонтерскому резерву привлекли и медсестер. Кроме этого, в мэрии уже определили опорные больницы, которые в случае распространения коронавируса будут принимать больных.

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Наибольшее количество заболевших в Черновицкой области – 15, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала