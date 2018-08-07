В Тернополе пьяная женщина вылетела в авто на тротуар и обматерила полицейских: видео

В Тернополе пьяная женщина за рулем автомобиля Nissan нарушила правила дорожного движения и выехала на пешеходный тротуар. На место происшествия прибыла патрульная полиция, которую водитель обзывала нецензурными словами.

Об этом свидетельствует видео разговора между полицейскими и женщиной, опубликованное на Facebook-странице пользователя Виктора Малиняка.



"В Тернополе пьяница вылетела на тротуар", – говорится в подписи к видео.

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На кадрах также зафиксированы разборки между женщиной и правоохранителями. Последние пытались уговорить водитель пройти тест на алкогольное опьянение. В свою очередь женщина не могла адекватно отвечать, поэтому просто обзывала полицейских нецензурными словами.



В результате патрульные посадили водителя в свое авто для дальнейшего выяснения обстоятельств.



Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.