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В Тернополе состоялись соревнования на необычных лодках: зрелищное видео

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В Тернополе на городском озере прошли соревнования на лодках-драконах. Этот вид спорта популярен в Китае, но в Украине только набирает обороты. Участие в соревнованиях приняли восемь команд из разных уголков Украины.

В Китае соревнования на драгонботах очень популярны. По правилам участники должны как можно быстрее преодолеть дистанцию ​​в 200 метров, в каждой лодке по 10 участников.

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В Украине же первые соревнования по этому виду спорта состоялись именно в Тернополе. Хотя пока они не официальные, но участие в них приняли 80 желающих. Соревнования на лодках-драконах проходили в несколько этапов. После каждого определяли два претендента на финальный скоростной заплыв.

"Мы уже гребем второй раз, впечатления очень интересные и приятные", – отметил участник соревнований из Луцка Александр Тяжук.

Победу одержала команда Тернопольского национального экономического университета. Спортсмены рассказали, что первое место завоевали благодаря активным тренировкам и командному духу.

Организаторы добавили, что такие соревнования дадут толчок к развитию Тернополя как водной столицы Украины. Ведь в городе есть все для этого условия. После первых пробных гонок на драгонботах, городские власти и областная ассоциация водных видов спорта обещают в следующем году сделать соревнования официальными.

Теги: Новости спорта Новости Украины Китай Тернополь
Источник: 24 канал
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