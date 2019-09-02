В Тернополе в День знаний для школьников устроили пенную вечеринку: фото и видео

В Тернополе оригинально отпраздновали День знаний. Для всех школьников города 1 сентября устроили общий праздник в центральном парке.

Параллельно для всех дошкольников и школьников устроили несколько мастер-классов.

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Дети имели возможность попрактиковать различные навыки – от оказания первой медицинской помощи до лепки глиняных игрушек и проведения химических опытов.

Более 100 палаток разместили вдоль символических улиц-аллеек с названиями, которые символизируют процесс обучения. Среди них, например, Экономическая, Педагогическая, Техническая, Медицинская и Школьная.

День знаний в Тернополе: смотрите фото

Каждый университет, училище, колледж, гимназия и школа представляли свои достижения. Завершился же День знаний масштабной пенной вечеринкой.

В Тернополе для школьников устроили пенную вечеринку: смотрите видео

Традиционную праздничную линейку для детей провели в следующий день, 2 сентября.

К слову, с сентября 2019 года в жизни украинских школ наступит немало изменений. Что нового ждет учеников, учителей и родителей – читайте в материале 24 канала.