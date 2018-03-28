В Тернопольской области поезд сошел с рельсов, потому что воры украли пути

27 марта в Тернопольской области с рельсов сошли два вагона пригородного поезда Гусятин – Чертков. Причиной аварии стало похищение ворами материалов верхнего строения пути.

Об этом сообщается на сайте "Укразализныци".

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"В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиров поезда доставили по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы", – сообщают в Укрзализныце.

О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили в прокуратуру и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Отмечается, что всего с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги, задержаны 286 человек.