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В Тернопольской области поезд сошел с рельсов, потому что воры украли пути

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / 0352.ua

27 марта в Тернопольской области с рельсов сошли два вагона пригородного поезда Гусятин – Чертков. Причиной аварии стало похищение ворами материалов верхнего строения пути.

Об этом сообщается на сайте "Укразализныци".

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"В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиров поезда доставили по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы", – сообщают в Укрзализныце.

О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили в прокуратуру и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Отмечается, что всего с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги, задержаны 286 человек.

Теги: Новости Украины Укрзализниця Тернополь
Источник: 24 Канал
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