В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
"Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины" зарегистрировал новый случай ботулизма.
Об этом говорится на сайте государственного учреждения.
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За 27 июля учреждение зафиксировало один случай ботулизма согласно результатам проведенных мониторинговых лабораторно-инструментальных исследований.
Всего за этот период было обнаружено 36 случаев инфекционных заболеваний.
Что такое ботулизм?Это болезнь, которая возникает из-за отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.
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