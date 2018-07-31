В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма

"Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины" зарегистрировал новый случай ботулизма.

Об этом говорится на сайте государственного учреждения.

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За 27 июля учреждение зафиксировало один случай ботулизма согласно результатам проведенных мониторинговых лабораторно-инструментальных исследований.



Всего за этот период было обнаружено 36 случаев инфекционных заболеваний.

Что такое ботулизм?Это болезнь, которая возникает из-за отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.