В Тихом океане бушует ураган четвертой категории "Уилла"

Ураган "Уилла" в Тихом океане достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона и продолжает приближаться к западному побережью Мексики.

Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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"Уилла" усилился до чрезвычайно опасного урагана четвертой категории,

– говорится в сообщении.

Ураган усилился до уровня четвертой категории

Сейчас "Уилла" находится на расстоянии 370 километров к юго-западу от муниципалитета Кабо-Корриентес, максимальная скорость ветра достигает 59,7 метра в секунду. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 2,5 метра в секунду и, по прогнозам синоптиков, достигнет юго-западного побережья Мексики до вечера вторника, принеся с собой сильные ливни.

Стихия достигнет побережья Мексики до вечера вторника