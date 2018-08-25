В тяжелой атлетике установили рекорд, который не смогут побить

На Азиатский играх 29-летний иранский тяжелоатлет Сохраб Моради установил новый мировой рекорд в рывке среди мужчин до 94 килограмм. Теперь его никто не сможет побить.

Моради в рывке поднял вес 189 килограммов, побив тем самым рекорд греческого тяжелоатлета Кахи Кахиашвили, который держался с 1999 года. Иранец улучшил достижение на один килограмм.

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Впоследствии он еще взял 221 килограмм в толчке, тем самым установив еще и рекорд Азиатских игр в 410 килограммов в сумме.

Стоит добавить, что Моради принадлежат два мировых рекорда в его весовой категории – 233 килограмма в толчке и в сумме 417. Теперь у него и третий рекорд, а его имя навсегда останется в истории весовой категории до 94 килограмм. Все из-за того, что новый олимпийский цикл будет иметь новые весовые категории, и среди них не было до 94 килограмм. В Токио в 2020 году тяжелоатлеты будут бороться за награды в семи весовых категориях: до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 96 килограммов, до 109 килограммов и более 109 килограммов.

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