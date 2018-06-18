В тюрьму можно пройти и по трамвайному билету, если вам "старший дядя" позволит, – Фейгин

Юрист Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, по каким причинам украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к политзаключенным, которые сейчас находятся в России.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: У Балуха в зале суда случился сердечный приступ, – архиепископ Климент

По словам юриста, еще в пятницу, 15 июня, украинский омбудсмен получила соответствующее разрешение судьи, совершенно официально утверждающе ее посещение политзаключенных.

Но ее не пустили только потому, что переговоры Денисовой с Москальковой зашли в тупик, и она не согласовала посещение Денисовой украинских политзаключенных, несмотря на все предписания,

– заявил Фейгин.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова

Он отметил, что Денисова утром это заявление сдала и ее сначала хотели впустить. "После посещения Романа Сущенко, я отметил, что хочу сократить свое свидание с политзаключенным, чтобы у омбудсмена было время пообщаться с Сущенко. Мне ответили, что они попытаются это сделать", – рассказал юрист.

Вы должны понять, как работает эта система в России. Вообще, в тюрьму можно пройти и по трамвайному билету, если вам "старший дядя" позволит. Руководит всем ФСБ, поэтому они могут дать указания именно тюрьме, как правильно поступить. Омбудсмен может иметь хоть 100 документов, но ее не пустят, пока сверху ее визит к любому украинскому политзаключенному не согласуют,

– прокомментировал Фейгин.

Он также заверил, то, что Денисова поставила ультиматум: пока она не сможет посетить Романа Сущенко, российский омбудсмен Москалькова не сможет встретиться с руководителем "РИА новости Украина" Кириллом Вышинским, может положительно повлиять на ситуацию. "Москалькову волнует только Вышинский, ведь она имеет какие-то постановления из Кремля именно в отношении его", – ответил юрист.

Тому, что Людмилу Денисову не пустили к политзаключенным есть два объяснения: во-первых, это просто так называемые насмешки с украинского омбудсмена. Такое отношение почти к каждому украинскому депутату или чиновнику. Во-вторых, Москалькова ничего не решает, она в Кремле по сути никто. Ведь с Путиным может поговорить человек 10 из окружения, и Москалькова в него не входит,

– ответил Фейгин.

Юрист отметил, что Москалькова боится допустить ошибку относительно политики с Кремлем, поэтому и придумывает "дорожные карты".

Фейгин также добавил, что украинский политзаключенный Роман Сущенко все так же стойко держится.

К слову, Президент Украины Петр Порошенко говорит, что вопрос освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают в России, он поднимает во время всех международных переговоров.