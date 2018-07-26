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В торговой войне на уступки пошла Европа, а не Трамп, – Die Welt

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Еще рано радоваться относительно "торгового перемирия" между ЕС и США
Еще рано радоваться относительно "торгового перемирия" между ЕС и США / Фото из открытых источников

25 июля во время переговоров в Белом доме относительно торговых споров между США и ЕС лидер Америки Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заключили своеобразный договор о "разоружении", договорившись о снижении торгового напряжения и взаимном постепенном снятии пошлин.

В частности, вопрос о введении налогообложения на автомобили из ЕС временно снят, и теперь обе стороны намерены вести переговоры о полной отмене пошлин на продукцию, не связанную с автомобильной промышленностью, пишет Die Welt.

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Похоже, Европе удалось побудить Трампа уступить, на самом деле не делая никаких существенных уступок, отмечает издание.

По словам Трампа, европейцы должны практически сразу начать закупать большое количество американской сои. В свою очередь Юнкер заявил о начале более интенсивного сотрудничества с США в сфере энергетики и строительства большего числа терминалов для приема сжиженного газа из Америки. "Это также знак для других", – отметил Юнкер, имея в виду Россию, потому что ЕС хочет сократить свою зависимость от нее в сфере энергетических ресурсов, объясняет автор публикации Клеменс Вергин.

Но если проанализировать общее письменное заявление обеих сторон повнимательнее, становится понятно, что оба пункта сформулированы очень нечетко, подчеркивает корреспондент немецкой газеты. В документе содержится лишь заявление Европы о намерении импортировать больше сжиженного газа из США. А соевые бобы представляют лишь одну из многих непромышленных отраслей (к примеру, сфера услуг, химическое и медицинское производство), в которых должны быть снижены торговые барьеры.

На пресс-конференции акцент был сделан на том, чтобы дать Трампу то, что он может представить как успех и шаг навстречу со стороны ЕС. Так, пример соевых бобов должен был успокоить фермеров США, которые забеспокоились из-за того, что их продукция стала неконкурентоспособной на китайском рынке после того, как Пекин принял соответствующие меры вслед за введением Трампом пошлин на сталь и алюминий. Примечательно также, что главная задача американского президента – снижение высоких европейских пошлин на автомобильную продукцию США – не нашло отражения в соглашении, акцентируется в материале.

Поэтому расслабляться еще рано. В конце концов, никто не знает, что может случиться во время запланированных переговоров. Даже среди экономических советников президента США нет единства по многим торговым вопросам. Однако соглашение с ЕС знаменует "эпохальную смену тенденций" со стороны администрации Трампа, ведь до сих пор речь шла только о том, как далеко американский президент зайдет в вопросе введения таможенных пошлин и других протекционистских мер,
– делает вывод Вергин.

Важным является также то, что США и ЕС договорились совместно действовать против нечестных торговых практик, таких как хищение интеллектуальной собственности, вынужденная передача технологий, промышленные субсидии и деформации рынка государственными предприятиями и избыточными мощностями производства, добавляет напоследок журналист.

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Теги: Новости политики Новости США пошлина Жан-Клод Юнкер Дональд Трамп Еврокомиссия Евросоюз
Источник: 24 Канал
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