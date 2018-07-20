В ТРЦ в Киеве посреди белого дня женщина порезала себе вены (18+)

20 июля в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, а именно в гипермаркете «Ашан» одна из посетительниц порезала себе вены. Вполне вероятно, что таким образом она пыталась шантажировать охрану заведения, чтобы те отпустили ее мужа, которого задержали за кражу.

Об этом пишет ресурс "Информатор".

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Попускают, что таким образом женщина заступилась за своего мужа

"По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили мужчину в краже. Вероятно, он является ее мужем. Как рассказал один из продавцов, мужчина украл товар в "Ашане" на 500 гривен (рюкзак). Пока он находится в комнате охраны, она устроила истерику с криками "выпустите моего мужа". После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в "Ашан", схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены", – отмечают журналисты.



Сначала она устроила истерику в комнате охраны гипермаркета, а потом уже прибежала туда с ножом

Добавим, что на месте инцидента работали медики и полиция.



По словам медиков, ее жизни ничего не угрожает

В итоге женщину госпитализировали. По словам врачей, она будет жить, поскольку порез не угрожает ее жизни.

Женщина порезала себе вены в гипермаркете Киева: видео с места инцидента