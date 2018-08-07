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В тройном ДТП в Днепре погибли два человека: фото с места происшествия

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Смертельное тройное ДТП в Днепре
Смертельное тройное ДТП в Днепре / dp.informator.ua

Масштабная авария случилась 6 августа, около 19:30, на Набережной Заводской, 103а. Грузовик Mercedes врезался в легковой автомобиль BMW. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, еще одна девушка госпитализирована в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепре.

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По словам работников полиции, 40-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Sens, под управлением 33-летнего мужчины.

В результаті аварії загинули дві людини
В результате аварии погибли два человека

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем BMW, за рулем которого находилась 26-летняя женщина.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель грузовика и его пассажирка. Водитель автомобиля BMW доставлена в больницу. Водитель Daewoo Sens не пострадал,
– отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Вантажівка зіткнулася з автомобілем Daewoo Sens
Грузовик столкнулся с автомобилем Daewoo Sens

Напомним, 5 августа, в Запорожье 17-летняя водитель врезалась в патрульную машину, сбила двух пешеходов и убежала, правда ненадолго. Пострадавших пешеходов госпитализировали с многочисленными переломами.

Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Днепра
Источник: 24 канал
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