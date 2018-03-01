В туфельках и платье: Кейт Миддлтон прошлась по заснеженной улице Лондона в легком наряде
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ожидает появления третьего ребенка, удивила британцев легким нарядом в зимнюю погоду.
В последний день зимы журналисты заметили беременную жену принца Уильяма в платье без верхней одежды. В то время в Лондоне снежило и было довольно холодно.
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Как известно, Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею, где происходило открытие выставки. Герцогиня Кембриджская была одной из приглашенных гостей мероприятия.
Для светского выхода Кейт Миддлтон выбрала темное платье с цветочным принтом. Образ жена принца Уильяма дополнила светлыми туфельками на каблуках и клатчем такого же цвета.
Кейт Миддлтон в Лондоне
Кейт Миддлтон на открытии выставки