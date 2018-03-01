В туфельках и платье: Кейт Миддлтон прошлась по заснеженной улице Лондона в легком наряде

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ожидает появления третьего ребенка, удивила британцев легким нарядом в зимнюю погоду.

В последний день зимы журналисты заметили беременную жену принца Уильяма в платье без верхней одежды. В то время в Лондоне снежило и было довольно холодно.

Читайте также: Беременная Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали синие платья для светского мероприятия: фото

Как известно, Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею, где происходило открытие выставки. Герцогиня Кембриджская была одной из приглашенных гостей мероприятия.

Для светского выхода Кейт Миддлтон выбрала темное платье с цветочным принтом. Образ жена принца Уильяма дополнила светлыми туфельками на каблуках и клатчем такого же цвета.

Кейт Миддлтон в Лондоне