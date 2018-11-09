В Турции арестовали украинку за перевозку кокаина
В аэропорту Стамбула арестовали украинку за перевозку 2 килограммов кокаина в своей сумке.
Об этом сообщает Anadolu.
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Украинка прибыла в турецкий аэропорт Ататюрка из бразильского города Сан-Пауло 31 октября. В аэропорту ее чемодан обследовали работники отдела борьбы с наркотиками.
Источник из правоохранительных органов сообщил Anadolu, что в чемодане нашли 2 килограмма 50 граммов кокаина, спрятанных в консервных банках.
Женщину взяли под стражу.
Напомним, в Малайзии Верховный суд приговорил украинку к пожизненному лишению свободы за перевозку наркотиков.
Источник: 24 Канал
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