В Турции арестовали украинку за перевозку кокаина

В аэропорту Стамбула арестовали украинку за перевозку 2 килограммов кокаина в своей сумке.

Об этом сообщает Anadolu.

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Украинка прибыла в турецкий аэропорт Ататюрка из бразильского города Сан-Пауло 31 октября. В аэропорту ее чемодан обследовали работники отдела борьбы с наркотиками.

Источник из правоохранительных органов сообщил Anadolu, что в чемодане нашли 2 килограмма 50 граммов кокаина, спрятанных в консервных банках.

Женщину взяли под стражу.

Напомним, в Малайзии Верховный суд приговорил украинку к пожизненному лишению свободы за перевозку наркотиков.