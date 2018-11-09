08:49
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      В Турции арестовали украинку за перевозку кокаина

      62 Читати новину українською
      В Стамбуле задержали украинку с кокаином
      В Стамбуле задержали украинку с кокаином / glavcom.ua

      В аэропорту Стамбула арестовали украинку за перевозку 2 килограммов кокаина в своей сумке.

      Об этом сообщает Anadolu.

      Читайте также: В Венесуэле задержали украинца за перевозку 147 килограммов кокаина

      Украинка прибыла в турецкий аэропорт Ататюрка из бразильского города Сан-Пауло 31 октября. В аэропорту ее чемодан обследовали работники отдела борьбы с наркотиками.

      Источник из правоохранительных органов сообщил Anadolu, что в чемодане нашли 2 килограмма 50 граммов кокаина, спрятанных в консервных банках.

      Женщину взяли под стражу.

      Напомним, в Малайзии Верховный суд приговорил украинку к пожизненному лишению свободы за перевозку наркотиков.

      Теги: Новости Украины Наркотики Новости Турции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Укрпошта" – безнадійна
      сегодня , 08:40 "Укрпошта" – безнадійна
      Артем Овдієнко
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сегодня , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Как известный судья из США разоблачает коррупционеров в Украине
      8 ноября , 23:00 Как известный судья из США разоблачает коррупционеров в Украине
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      8 ноября , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук