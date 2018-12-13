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      В Турции два поезда столкнулись в ужасной аварии, есть погибшие: жуткие фото, видео

      186 Читати новину українською
      В Турции столкнулись два пассажирских поезда
      В Турции столкнулись два пассажирских поезда / haberturk.com

      В Турции произошла ужасная авария на железной дороге – столкнулись два пассажирских поезда. Экспресс, следовавший из Анкары в Конье, протаранил пригородный поезд.

      Об этом сообщил телеканал Haberturk.

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      По информации, примерно два вагона сошли с рельсов на скорости и перевернулись. По меньшей мере четыре человека погибли, также сообщается о большом количестве пострадавших. Впрочем, точных цифр пока нет.

      Машины скорой развозят пассажиров в ближайшие больницы. На месте работают экстренные службы. Туда же срочно выехал губернатор Анкары. Все детали аварии выясняются.

      у туреччині зіткнулися потяги
      Столкновение поездов в Турции

      у туреччині зіткнулися потяги
      По меньшей мере два вагона сошли с рельсов

      потяги зіткнулися у тереччині
      Известно о четырех погибших

      потяги зіткнулися у туреччині
      СМИ сообщают о многих пострадавших

      у туреччині зіткнулися потяги
      К месту трагедии выехали экстренные службы

      Видео последствий столкновения двух поездов в Турции

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Турции Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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