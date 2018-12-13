В Турции два поезда столкнулись в ужасной аварии, есть погибшие: жуткие фото, видео

В Турции произошла ужасная авария на железной дороге – столкнулись два пассажирских поезда. Экспресс, следовавший из Анкары в Конье, протаранил пригородный поезд.

Об этом сообщил телеканал Haberturk.

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По информации, примерно два вагона сошли с рельсов на скорости и перевернулись. По меньшей мере четыре человека погибли, также сообщается о большом количестве пострадавших. Впрочем, точных цифр пока нет.

Машины скорой развозят пассажиров в ближайшие больницы. На месте работают экстренные службы. Туда же срочно выехал губернатор Анкары. Все детали аварии выясняются.



Столкновение поездов в Турции



По меньшей мере два вагона сошли с рельсов



Известно о четырех погибших



СМИ сообщают о многих пострадавших



К месту трагедии выехали экстренные службы

Видео последствий столкновения двух поездов в Турции