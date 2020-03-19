В Турции двух украинок не пустили на рейс: они 3 дня живут в аэропорту

В турецком аэропорту Стамбула уже третий день удерживают двух украинок – Ирину Куш и Анну Цымбал. Они пытались вернуться в Украину, однако их не пустили на самолет.

Ирина Куш с 17 марта находится в транзитной зоне аэропорта. Та же ситуация и с Анной Цимбал, которую тоже не пустили на самолет в Украину, пишет телеграм-канал Teza.

Обратят внимание Эвакуация из-за коронавируса: Украина 19 марта примет 45 авиарейсов

Пока работники турецкого аэропорта проверяли документы Ирины, самолет улетел без нее. Теперь она не может ни вернуться в город, ни сесть на рейс, потому что их отменили. Поэтому украинка уже третий день остается в транзитной зоне. Ее подкармливают работники аэропорта.

Подобная ситуация случилась и с Анной Цымбал. Девушка рассказала, что турки держат ее взаперти почти сутки, выводя в туалет под конвоем, как преступника. По информации телеграм-канала Teza, помощи от украинского консульства до сих пор женщины не получили.

Заметим, что 24 канал пытается связаться с Министерством иностранных дел Украины, чтобы выяснить дальнейшую судьбу украинок.

Украина 17 марта закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Поэтому более 30 тысяч украинцев не успели вернуться на родину. В ближайшее время их должны эвакуировать.

Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться

зарегистрироваться в системе "Друг";

в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;

если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

Эвакуация украинцев: главное