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      В Турции двух украинок не пустили на рейс: они 3 дня живут в аэропорту

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      В турецком аэропорту Стамбула уже третий день удерживают двух украинок – Ирину Куш и Анну Цымбал. Они пытались вернуться в Украину, однако их не пустили на самолет.

      Ирина Куш с 17 марта находится в транзитной зоне аэропорта. Та же ситуация и с Анной Цимбал, которую тоже не пустили на самолет в Украину, пишет телеграм-канал Teza.

      Обратят внимание Эвакуация из-за коронавируса: Украина 19 марта примет 45 авиарейсов

      Пока работники турецкого аэропорта проверяли документы Ирины, самолет улетел без нее. Теперь она не может ни вернуться в город, ни сесть на рейс, потому что их отменили. Поэтому украинка уже третий день остается в транзитной зоне. Ее подкармливают работники аэропорта.

      Подобная ситуация случилась и с Анной Цымбал. Девушка рассказала, что турки держат ее взаперти почти сутки, выводя в туалет под конвоем, как преступника. По информации телеграм-канала Teza, помощи от украинского консульства до сих пор женщины не получили.

      Заметим, что 24 канал пытается связаться с Министерством иностранных дел Украины, чтобы выяснить дальнейшую судьбу украинок.

      Украина 17 марта закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Поэтому более 30 тысяч украинцев не успели вернуться на родину. В ближайшее время их должны эвакуировать.

      Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться

      • зарегистрироваться в системе "Друг";
      • в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;
      • если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

      Эвакуация украинцев: главное

      • Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинских и 27 иностранцев. Они провели две недели на обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители городка приняли их очень тепло.
      • 17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
      • Украинские граждане, которые из-за строгих карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на Родину, 18 марта отправились домой.
      • Украина продолжает эвакуировать своих граждан из-за эпидемии коронавируса из Египта. Эвакуацию осуществляют из курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады. 19 марта в "Борисполь" прибыли еще 4 рейса с туристами.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине авиация Новости Турции Эвакуация украинцев МИД Украины Скандал Путешествия
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