В Турции, Италии и на работе: как провели отпуск украинские политики

Большинство народных избранников скрывают, где отдыхали этим летом. Однако журналистам 24 канала все-таки удалось выпытать у чиновников, как они провели отпуск.

Курорты Турции привлекают не только рядовых украинских туристов, но и политиков.

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Именно туда недавно отправился Петр Порошенко. Сразу после президентских выборов на Эгейское море полетел и его преемник Владимир Зеленский.

А уже через два месяца совместил приятное с полезным. Во время рабочей поездки в Одессу и спину погрел на пляже, и искупался в море. Вместе с главой государства в курортный город приехала его жена Елена с детьми и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как рассказывают очевидцы, первая леди отдыхала на пляже "Табу", часть которого закрыли ради нее, а дно проверили водолазы. Вечером Зеленский с сыном пришел на морской вокзал, где проходило юмористическое шоу "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95"). Зеленский на фестивале "Лиги смеха": видео

А вот кум Петра Порошенко генеральный прокурор Юрий Луценко отправился в Прованс.

Эксперты сетуют, что хоть силовик и написал, что отдыхал в атмосфере простоты и красоты, остановился в отеле премиум-класса неподалеку Сен-Тропе. Где самый дешевый номер от 12 тысяч за ночь.



Самые дешевые цены в отеле за номер на двух человек

Удалось отдохнуть и Виталию Кличко. На вейкборде мэр Киева передавал привет политическим оппонентам, которые хотят отправить его в отставку.

А вот в правительстве часть министров отдыхала. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не рассказал журналистам, где был в отпуске, потому что спешил по делам. Зато известно, где был вице-премьер-министр по социальной политике – Павел Розенко с любимой наслаждался Грузией.

А вот исполняющая обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун решила, что отдыхать не актуально.

Я работала. Это наши последние недели в этом правительстве. Мои заместители остались на работе,

– рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Удалось в разгар насыщенного лета отдохнуть депутатам. Алена Шкрум любовалась Италией.

Самый оригинальный отдых у Виктории Сюмар. Уверяет, что помогала маме на огороде подвязывать помидоры.

А вот ее коллега Артур Герасимов фото с отдыха не делится и детали не рассказывает.

Лето на дворе. Вы правильно сказали, несколько дней. Можно ли это считать отдыхом, нет. Воспользовался безвизовым режимом,

– рассказал Герасимов.

Воспользовалась безвизовым режимом и заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко. Она рассказала журналистам, что за предыдущие годы у нее остались 145 неиспользованных дней отпуска, поэтому поедет на море, когда будет прохладнее. Пока же наслаждалась сельской романтикой и путешествовала Украиной.

Успели отдохнуть и депутаты-дебютанты. Некоторые весной, до начала парламентской кампании. Другие же – уже после выборов. Например, шоумен и депутат от "Слуги народа" Александр Скичко с женой уехал в Португалию.