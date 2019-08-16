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      В Турции, Италии и на работе: как провели отпуск украинские политики

      59 Читати новину українською

      Большинство народных избранников скрывают, где отдыхали этим летом. Однако журналистам 24 канала все-таки удалось выпытать у чиновников, как они провели отпуск.

      Курорты Турции привлекают не только рядовых украинских туристов, но и политиков.

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      Именно туда недавно отправился Петр Порошенко. Сразу после президентских выборов на Эгейское море полетел и его преемник Владимир Зеленский.

      зеленський туреччина

      А уже через два месяца совместил приятное с полезным. Во время рабочей поездки в Одессу и спину погрел на пляже, и искупался в море. Вместе с главой государства в курортный город приехала его жена Елена с детьми и глава Офиса президента Андрей Богдан.

       
      Как рассказывают очевидцы, первая леди отдыхала на пляже "Табу", часть которого закрыли ради нее, а дно проверили водолазы. Вечером Зеленский с сыном пришел на морской вокзал, где проходило юмористическое шоу "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95").
       
      Зеленский на фестивале "Лиги смеха": видео

       

      А вот кум Петра Порошенко генеральный прокурор Юрий Луценко отправился в Прованс.

      Эксперты сетуют, что хоть силовик и написал, что отдыхал в атмосфере простоты и красоты, остановился в отеле премиум-класса неподалеку Сен-Тропе. Где самый дешевый номер от 12 тысяч за ночь.

      луценко відпочинок
      Самые дешевые цены в отеле за номер на двух человек

      Удалось отдохнуть и Виталию Кличко. На вейкборде мэр Киева передавал привет политическим оппонентам, которые хотят отправить его в отставку.

      А вот в правительстве часть министров отдыхала. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не рассказал журналистам, где был в отпуске, потому что спешил по делам. Зато известно, где был вице-премьер-министр по социальной политике – Павел Розенко с любимой наслаждался Грузией.

      А вот исполняющая обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун решила, что отдыхать не актуально.

      Я работала. Это наши последние недели в этом правительстве. Мои заместители остались на работе,
      – рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Удалось в разгар насыщенного лета отдохнуть депутатам. Алена Шкрум любовалась Италией.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Якже круто, коли сьогодні понеділок, а ти про це згадуєш лише через кількість дзвінків) бо у тебя ще трошки є офіційна відпустка, а ще є маленькі вулички старовинної деревушки, де знімали «Парфюмера» Зюскінда - через кількість «домів парфумів» саме тут, є великий капелюх, сир, вино, сонечко та літо) перезарядка перед великим забігом у декілька років)

      Допис, поширений Альона Шкрум (@happyukrainian)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Останні спокійні дні) almost ready for the next great adventures;)

      Допис, поширений Альона Шкрум (@happyukrainian)

      Самый оригинальный отдых у Виктории Сюмар. Уверяет, что помогала маме на огороде подвязывать помидоры.

      А вот ее коллега Артур Герасимов фото с отдыха не делится и детали не рассказывает.

      Лето на дворе. Вы правильно сказали, несколько дней. Можно ли это считать отдыхом, нет. Воспользовался безвизовым режимом,
      – рассказал Герасимов.

      Воспользовалась безвизовым режимом и заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко. Она рассказала журналистам, что за предыдущие годы у нее остались 145 неиспользованных дней отпуска, поэтому поедет на море, когда будет прохладнее. Пока же наслаждалась сельской романтикой и путешествовала Украиной.

      Успели отдохнуть и депутаты-дебютанты. Некоторые весной, до начала парламентской кампании. Другие же – уже после выборов. Например, шоумен и депутат от "Слуги народа" Александр Скичко с женой уехал в Португалию.

       

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Одессы Ульяна Супрун Павел Розенко Юрий Луценко Ирина Геращенко Новости Турции Отдых VIP Отдых
      Источник: 24 канал
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