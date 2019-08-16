В Турции, Италии и на работе: как провели отпуск украинские политики
Большинство народных избранников скрывают, где отдыхали этим летом. Однако журналистам 24 канала все-таки удалось выпытать у чиновников, как они провели отпуск.
Курорты Турции привлекают не только рядовых украинских туристов, но и политиков.
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Именно туда недавно отправился Петр Порошенко. Сразу после президентских выборов на Эгейское море полетел и его преемник Владимир Зеленский.
А уже через два месяца совместил приятное с полезным. Во время рабочей поездки в Одессу и спину погрел на пляже, и искупался в море. Вместе с главой государства в курортный город приехала его жена Елена с детьми и глава Офиса президента Андрей Богдан.
А вот кум Петра Порошенко генеральный прокурор Юрий Луценко отправился в Прованс.
Эксперты сетуют, что хоть силовик и написал, что отдыхал в атмосфере простоты и красоты, остановился в отеле премиум-класса неподалеку Сен-Тропе. Где самый дешевый номер от 12 тысяч за ночь.
Самые дешевые цены в отеле за номер на двух человек
Удалось отдохнуть и Виталию Кличко. На вейкборде мэр Киева передавал привет политическим оппонентам, которые хотят отправить его в отставку.
А вот в правительстве часть министров отдыхала. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не рассказал журналистам, где был в отпуске, потому что спешил по делам. Зато известно, где был вице-премьер-министр по социальной политике – Павел Розенко с любимой наслаждался Грузией.
А вот исполняющая обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун решила, что отдыхать не актуально.
Я работала. Это наши последние недели в этом правительстве. Мои заместители остались на работе,
– рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Удалось в разгар насыщенного лета отдохнуть депутатам. Алена Шкрум любовалась Италией.
Самый оригинальный отдых у Виктории Сюмар. Уверяет, что помогала маме на огороде подвязывать помидоры.
А вот ее коллега Артур Герасимов фото с отдыха не делится и детали не рассказывает.
Лето на дворе. Вы правильно сказали, несколько дней. Можно ли это считать отдыхом, нет. Воспользовался безвизовым режимом,
– рассказал Герасимов.
Воспользовалась безвизовым режимом и заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко. Она рассказала журналистам, что за предыдущие годы у нее остались 145 неиспользованных дней отпуска, поэтому поедет на море, когда будет прохладнее. Пока же наслаждалась сельской романтикой и путешествовала Украиной.
Успели отдохнуть и депутаты-дебютанты. Некоторые весной, до начала парламентской кампании. Другие же – уже после выборов. Например, шоумен и депутат от "Слуги народа" Александр Скичко с женой уехал в Португалию.