В Турции люди требуют, чтобы границы провинции Батман образовывали логотип Бэтмена

Тысячи людей призывают скорректировать границы турецкой провинции Батман из-за того, чтобы на карте она выглядела, как логотип Бэтмена.

Соответствующую петицию уже подписало более 20 тысяч человек, сообщает Meduza.

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Ее на портале Change.org в конце июля создал Кемаль Атакан Кюрджа.

Батману нужны изменения! Мы можем начать с границы. Изменив границу, мы сделаем провинцию более реалистичной,

– отметил пользователь в описании.

Кроме того, автор предложения добавил свою версию, как должен выглядеть Батман на карте.

Петиция за изменение границ Батмана

Другой пользователь, который поддержал петицию, предположил, что изменить границы недостаточно. Мол, Батман надо еще и переименовать в Готэм – в честь города, где жил супергерой из комиксов DC.

Заметим, что границы Батмана выглядят так.

Границы провинции Батман

Очевидно, что петиция никак не повлияет на границы или название провинции.

Интересно, что в 2008 году глава города Батман – одноименной столицы провинции – Хусейн Калкан обвинял DC Comics и Warner Brosers, будто они использовали имя супергероя без разрешения. Правда, город Батман получил свое название полтора века назад в честь одноименной реки, а первый комикс с Бэтменом вышел в 1939 году.