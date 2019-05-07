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      В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил оппозиционный кандидат

      8 Читати новину українською
      Стамбул
      Стамбул / Фото из открытых источников

      Центральная избирательная комиссия Турции аннулировала результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, и назначила повторное голосование на 23 июня.

      Агентство Anadolu отметило, что ранее в руководящей Партии "Справедливости и развития" (ПСР) заявили, что в голосовании приняли участие десятки тысяч людей, которые не имели права голоса, а сотрудники избирательных участков и наблюдатели были назначены вопреки правилам.

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      После обжалования партией итогов выборов в ЦИК провели повторный подсчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных различий в итогах выборов это не показало. Тогда в партии потребовали полной отмены результатов. После рассмотрения предоставленных ПСР документов семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии высказались за проведение повторного голосования.

      Заместитель председателя Народно-республиканской партии Онурсал Адигюзель прокомментировал ситуацию с отменой результатов выборов.

      Это незаконно – побеждать ПСР. Эта система, которая перевешивает волю народа и пренебрегает законом, не является ни демократической, ни законной. Это обычная диктатура,
      – заявил он.

      По итогам выборов, состоявшихся в конце марта, победу с результатом 48,8 процента одержал кандидат от Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Он опередил оппонента Бина Йилдирима, набрав на выборах 4,171 миллиона голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого Эрдоган был с 1994 по 1998 год. 17 апреля Имамоглу вступил в должность.

      blog_ava
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      Теги: Новости Турции Новости политики
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