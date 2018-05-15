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В Турции попросили израильского посла покинуть страну из-за ситуации в Секторе Газа

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Послу сообщили, что он должен на некоторое время покинуть Турцию
Послу сообщили, что он должен на некоторое время покинуть Турцию / qha.com.ua

Министерство иностранных дел Турции попросило посла Израиля покинуть страну. Дипломату заявили, что такая просьба обусловлена ситуацией, которая случилась 14 мая на границе с Сектором Газы.

Турция во вторник, 15 мая, попросила посла Израиля покинуть страну после масштабного столкновения на границе с Сектором Газа палестинцев и израильских солдат, в результате которого погибли 58 человек, передает Anadolu Agency.

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Источники издания сообщили, что министерство иностранных дел вызвало израильского посла Эйтана Наеха и сообщил ему, что было бы уместно, если бы он вернулся в свою страну "на некоторое время".

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, которое перенесли из Тель-Авива. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года.

Перенос посольства из Тель-Авива спровоцировал многочисленные стычки на границе между Израилем и Сектором Газы, в результате которых погибли по меньшей мере 58 палестинцев и тысячи получили ранения. Израильские солдаты открыли по ним огонь. Самой юной жертвой стал 8-месячный ребенок.

В свою очередь, Белый дом назвал палестинское исламистское движение "ХАМАС" виновным в гибели демонстрантов.

Теги: Новости политики Палестина Новости Турции Новости Израиля Обстрелы в Газа
Источник: 24 Канал
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