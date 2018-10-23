В Турции заявляют, что нашли останки убитого журналиста Хашогги

Турецкие СМИ сообщают, что в Стамбуле обнаружили останки саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который, вероятно, был убит на территории консульства Саудовской Аравии.

Об этом со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной партии Vatan Догу Перинчека пишет издание Haberler.

Читайте также: Убийство журналиста Хашогги: появилась важная деталь в расследовании

По данным политика, останки журналиста обнаружили в резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Сотрудники турецкой службы безопасности вытащили некоторые части тела Хашогги из колодца в саду консульства во время поисковой операции,

– цитирует издание турецкого оппозиционера.

Официально эту информацию власти Турции пока не подтвердили.

Догу Перинчек предположил, что заявление по этому поводу 23 октября во время выступления в парламенте сделает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства журналиста на территории диппредставительства, которое тот якобы смог записать на свои часы Apple Watch. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри консульства.



Члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашогги, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамал Хашогги был убит в консульстве страны, что располагается в турецком Стамбуле.