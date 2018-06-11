В Uber разрабатывают систему, которая узнает пьяного пассажира
Компания Uber работает над созданием системы с искусственным интеллектом, которая сможет узнавать пьяных пассажиров еще до приезда машины.
Об этом сообщает издание The Verge.
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Эту технологию разрабатывает компания Trust & Safety. По замыслу инженеров, это должен быть специальный алгоритм, который будет определять нетрезвых клиентов. Он будет учитывать такие критерии:
- как быстро клиент печатает;
- сколько у него при этом ошибок;
- насколько метко он попадает на кнопки;
- как быстро передвигаются;
- как держит телефон;
- как часто гаджет выпадает из рук.
Нейросеть синхронизируется с приложением Uber, а далее передает водителю предупреждение.
При этом в компании уверяют, что водители не будут отказываться от этих заказов. И эта система и предупреждения должны сделать поездку более комфортной как для пассажира так и для водителя.
Для этого Uber предварительно научит водителей как правильно действовать, если услугой хочет воспользоваться нетрезвый клиент.
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