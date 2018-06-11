В Uber разрабатывают систему, которая узнает пьяного пассажира

Компания Uber работает над созданием системы с искусственным интеллектом, которая сможет узнавать пьяных пассажиров еще до приезда машины.

Об этом сообщает издание The Verge.

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Эту технологию разрабатывает компания Trust & Safety. По замыслу инженеров, это должен быть специальный алгоритм, который будет определять нетрезвых клиентов. Он будет учитывать такие критерии:

как быстро клиент печатает; сколько у него при этом ошибок; насколько метко он попадает на кнопки; как быстро передвигаются; как держит телефон; как часто гаджет выпадает из рук.

Нейросеть синхронизируется с приложением Uber, а далее передает водителю предупреждение.

При этом в компании уверяют, что водители не будут отказываться от этих заказов. И эта система и предупреждения должны сделать поездку более комфортной как для пассажира так и для водителя.

Для этого Uber предварительно научит водителей как правильно действовать, если услугой хочет воспользоваться нетрезвый клиент.

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