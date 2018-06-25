В убийстве рома во Львове СБУ увидела российский след

Воспользовались проблемной ситуацией, чтобы показать, что в Украине преследуют национальные меньшинства. На убийство рома в Львове отреагировали в СБУ. Силовики говорят, что за этой ситуацией стоит Россия. Именно им это выгодно. Интересно, что организация, которая напала на лагерь цыган, имеет все признаки искусственной. Странички в соцсетях созданы буквально за несколько дней до инцидента.

Столица. Ромы, которые расположились в Голосеевском парке, с кулаками, камнями и палками встречают киевлян. Они убежали и вызвали полицию, правда, ситуацию это не изменило. Зато изменили националисты. Нацкорпус вдребезги разнес лагерь, а на следующий день вместе с коммунальщиками убрали его остатки.

Читайте также: Во всех школах Львова проведут родительское собрание из-за нападения на лагерь ромов в городе

Незадолго до этого с громким скандалом националисты из "С14" разогнали лагерь ромов на Лысой Горе. Во всех случаях конфликтов с ромами риторика их оппонентов одинаковая. Где они, там грязь и преступность, а правоохранительные органы проблему не решают. Но последний случай был слишком радикальным. Во Львове местные парни решили разогнать лагерь с помощью ножей. Четверо ромов, в том числе один ребенок ранены.

Проникающее ранение плевральной полости и пневматорекс. Больной находится, как я уже сказал, в удовлетворительном состоянии, он свободно передвигается по палате и коридору,

– отметил заведующий хирургическим отделением Андрей Цвих.

А вот брат Раджа от ударов ножом скончался, нападавших арестовали. Парни представились правой организацией "Трезвая и злая молодежь". Почти все несовершеннолетние. Однако сроки за решеткой им светят недетские.

Полиция уже задержала семерых подозреваемых. Всем задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение,

– подчеркнул представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

В СБУ рассматривают нападение как возможную провокацию со стороны РФ. Родственники же погибшего рома боятся ехать с Закарпатья во Львов за телом.

Они очень запуганы. Не хотят ни с кем общаться, они боятся за свою жизнь,

– сказал член Общественной организации Николай Юрченко.

Однако судиться с нападавшими будут.

Наша основная стратегия – это предоставить обществу тот месседж, что это не просто хулиганство, не просто умышленное убийство. Это, собственно, убийство, которое осуществлено на основе расовой или национальной нетерпимости,

– резюмировал адвокат потерпевших Дмитрий Швец.

Пока вокруг кровавого разгона бушуют страсти, сами цыгане из закарпатского Виноградовского района вышли на протест против так называемых цыганских баронов. Требуют у полиции прекратить их деятельность. Это редкий случай, когда с ромами соглашаются праворадикалы. Активисты "С14", которые еще недавно разгоняли лагерь, полностью их поддерживают. Правовую оценку конфликта должны дать правоохранительные органы. Этого требуют обе стороны.