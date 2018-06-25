22:51
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В убийстве рома во Львове СБУ увидела российский след

72 Читати новину українською
В убийстве рома СБУ увидела российский след
В убийстве рома СБУ увидела российский след / ukrainer.net

Воспользовались проблемной ситуацией, чтобы показать, что в Украине преследуют национальные меньшинства. На убийство рома в Львове отреагировали в СБУ. Силовики говорят, что за этой ситуацией стоит Россия. Именно им это выгодно. Интересно, что организация, которая напала на лагерь цыган, имеет все признаки искусственной. Странички в соцсетях созданы буквально за несколько дней до инцидента.

Столица. Ромы, которые расположились в Голосеевском парке, с кулаками, камнями и палками встречают киевлян. Они убежали и вызвали полицию, правда, ситуацию это не изменило. Зато изменили националисты. Нацкорпус вдребезги разнес лагерь, а на следующий день вместе с коммунальщиками убрали его остатки.

Читайте также: Во всех школах Львова проведут родительское собрание из-за нападения на лагерь ромов в городе

Незадолго до этого с громким скандалом националисты из "С14" разогнали лагерь ромов на Лысой Горе. Во всех случаях конфликтов с ромами риторика их оппонентов одинаковая. Где они, там грязь и преступность, а правоохранительные органы проблему не решают. Но последний случай был слишком радикальным. Во Львове местные парни решили разогнать лагерь с помощью ножей. Четверо ромов, в том числе один ребенок ранены.

Проникающее ранение плевральной полости и пневматорекс. Больной находится, как я уже сказал, в удовлетворительном состоянии, он свободно передвигается по палате и коридору,
– отметил заведующий хирургическим отделением Андрей Цвих.

А вот брат Раджа от ударов ножом скончался, нападавших арестовали. Парни представились правой организацией "Трезвая и злая молодежь". Почти все несовершеннолетние. Однако сроки за решеткой им светят недетские.

Полиция уже задержала семерых подозреваемых. Всем задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение,
– подчеркнул представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

В СБУ рассматривают нападение как возможную провокацию со стороны РФ. Родственники же погибшего рома боятся ехать с Закарпатья во Львов за телом.

Они очень запуганы. Не хотят ни с кем общаться, они боятся за свою жизнь,
– сказал член Общественной организации Николай Юрченко.

Однако судиться с нападавшими будут.

Наша основная стратегия – это предоставить обществу тот месседж, что это не просто хулиганство, не просто умышленное убийство. Это, собственно, убийство, которое осуществлено на основе расовой или национальной нетерпимости,
– резюмировал адвокат потерпевших Дмитрий Швец.

Пока вокруг кровавого разгона бушуют страсти, сами цыгане из закарпатского Виноградовского района вышли на протест против так называемых цыганских баронов. Требуют у полиции прекратить их деятельность. Это редкий случай, когда с ромами соглашаются праворадикалы. Активисты "С14", которые еще недавно разгоняли лагерь, полностью их поддерживают. Правовую оценку конфликта должны дать правоохранительные органы. Этого требуют обе стороны.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Ромы Новости Львова Жертвы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
сегодня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1001
Переименование областей: кому и как менять документы
сегодня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 263
Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
сегодня, 19:02 Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
Інна Жолобович 271
Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
сегодня, 18:00 Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
Тетяна Мартинюк 319
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сегодня, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 979
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук