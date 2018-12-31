В UFC девушку нокаутировали ударом ноги, после чего та едва не потеряла глаз: фото 18+
Боец UFC Кэт Зингано получила неприятный удар, после которого не смогла продолжить бой. Ее соперница Меган Андерсон попала ей в глаз пальцем ноги.
Кэт Зингано сообщила, что ее глаза в полном порядке.
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"Я волновалась, что мой глаз может быть поврежден окончательно. Но врачи сказали, что я буду в порядке уже сегодня вечером. Спасибо всем за вашу заботу!", – написала спортсменка в Instagram.
Меган Андерсон нокаутировала Зингано довольно странным образом – Андерсон попала в глаз соперницы пальцем ноги, после чего и не смогла продолжать бой.
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Источник: 24 Канал
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