В UFC девушку нокаутировали ударом ноги, после чего та едва не потеряла глаз: фото 18+

Боец UFC Кэт Зингано получила неприятный удар, после которого не смогла продолжить бой. Ее соперница Меган Андерсон попала ей в глаз пальцем ноги.

Кэт Зингано сообщила, что ее глаза в полном порядке.

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"Я волновалась, что мой глаз может быть поврежден окончательно. Но врачи сказали, что я буду в порядке уже сегодня вечером. Спасибо всем за вашу заботу!", – написала спортсменка в Instagram.

Меган Андерсон нокаутировала Зингано довольно странным образом – Андерсон попала в глаз соперницы пальцем ноги, после чего и не смогла продолжать бой.

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