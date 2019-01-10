В "Уфе" прокомментировали возвращение Зинченко: Если это произойдет, мы будем прыгать от счастья

В российском клубе "Уфа" прокомментировали информацию журналиста Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла о том, что Александр Зинченко перейдет в их стан на правах аренды.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг информацию о возможной аренде игрока "Манчестер Сити", пишет ТАСС.

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"Честно говоря, я даже не знаю, откуда эти слухи берутся. Мы были бы чрезвычайно рады, если бы такое произошло, но это не более чем выдумки. Никаких переговоров относительно его возвращения мы не вели и не ведем, однако если все же это произойдет, то все мы тут будем прыгать до потолка от счастья", – сказал Газизов.

Как известно, 22-летний украинец ранее выступал в составе российского клуба, именно оттуда он перешел в манчестерский клуб летом 2016 года.

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей в составе "Ман Сити", в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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