В угоду олигархам: депутаты учли в бюджете-2019 собственные бизнес-интересы

Депутаты распределили деньги налогоплательщиков между выгодными структурами и бизнесменами. Государственный бюджет на 2019 года приняли, но когда журналисты начали детально анализировать, за что именно проголосовали, обнаружили не менее 7 пунктов, которые выгодны олигархам. Кому именно и как это отразится на наших карманах – исследовали журналисты 24 канала.

Рента на добычу урана

В ночь принятия бюджета на 2019 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий с десяток раз ставил на голосование 7 правок различных депутатов в Налоговый кодекс. И сколько бы раз их не проваливали, он вместе с председателем налогового комитета Ниной Южаниной придумывали новые и новые комбинации.

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Журналисты "Экономической правды" обнаружили, что именно так активно проталкивали депутаты.

Зал в 3-4 утра нагретый и больше похож на биржевую площадку, где торгуют акциями... Не то поправками,

– сказал редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков.



Нина Южанина

Председатель налогового комитета, объясняя суть поправки по добыче уранового сырья, даже не скрывала, что принимаются они в интересах определенных компаний. Но уточнить, каких не хотела. "Зашел новый инвестор, который хочет такую же норму, как и на все другие природные ресурсы", – заявляла председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина.

Что такое рента? Рента – доход от собственности, который платят арендаторы владельцам материальных непроизведенных активов (земли и недр) за право использования этих активов в течение определенного периода. Рента включает земельную ренту и рентуза недра.

Но ни Нина Южанина, ни автор правки Максим Куриный инвестора не назвал. Зато их позже назвали другие депутаты и журналисты. Мол, интересы в атомной энергетике, где для выработки энергии и используют уран, имеют как люди Порошенко, так и Арсена Авакова.

А почему на ураносодержащие полезные ископаемые не должна уплачиваться рента? Возможно, потому что в этом Кононенко и Грановский замешаны и получат с этого сотни миллионов?

– отметил внефракционный народный депутат Украины Юрий Левченко.

Так, принятая в бюджетную ночь правка в Налоговый кодекс освобождает предприятия от уплаты ренты на добычу ураносодержащих полезных ископаемых на стадии разведки.

"Долевое участие" для пищевой и агропромышленности

Повезло с налогами в ту ночь и крупным агробаронам. В пакете тех же скандальных поправок депутаты подыграли тем, кто расширяет производство и строит новые объекты от зернохранилищ до заводов по производству молока.

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Принятая правка отменяет уплату так называемого "долевого участия" для аграрной и пищевой промышленности, которая может достигать 10% от общей сметы строительства. Наибольшую пользу, мол, получил агрохолдинг Андрея Веревка "Кернел". Кстати, это родственник автора правки "БППшника" Алексея Мушака.



Алексей Мушак

Этот налог надо было бы отменить для всех отраслей, тогда бы это не было лоббизмом, говорит специалист.

Местные советы сами определяют, какой процент от добавленной стоимости, 1 или 10, бизнес должен заплатить, обычно они назначают 1. А остальные предприниматели "заносят" городской власти, и местные бюджеты точно от этого не выигрывают. Деньги оседают в кармане чиновников,

– отметил редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков.

Рента на добычу железной руды

Кроме того, не забыли депутаты и о самом богатом человеке Украины Ринате Ахметове и его "Метинвесте". Должны были увеличить ренту на добычу железной руды существенно. Но выросла она только на 0,8% до почти 9. Вот и эта отрасль бюджет не слишком наполнять.

Международные партнеры настаивали, что у вас, мол, рента на руду существенно ниже чем в других странах, поднимите ее. И в первой версии бюджета цифра была значительно выше, но потом появилась эта правка,

– рассказал эксперт по энергетике Андрей Герус.



Ринат Ахметов

Рента на добычу угля

А вот правку, по которой Ахметов должен был платить более 5% ренты на добычу угля, парламент принимать не стал. Ее отклонил еще комитет Нины Южаниной.

Государственный бюджет можно было наполнять и за счет ренты с олигархов, не только за счет повышения тарифов и других вещей, которые платят все украинцы,

– подчеркнул Андрей Герус.

Интересы ДТЭКа в альтернативной энергетике

2019 года для олигарха – как один большой день рождения. Потому что накануне комитет не с первой попытки пролоббировал интересы ДТЭКа в альтернативной энергетике.

Что такое ДТЭК? ДТЭК – холдинг Рината Ахметова, который работает в энергетической отрасли. Предприятия этого холдинга ведут добычу природного газа и угля. Также производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло и электроэнергию потребителям.

Оборудование для ее производства тоже будут завозить, не платя налоги и пошлины. Еще при первой попытке летом председатель налогового комитета Нина Южанина оправдывала это так: "Сейчас они как никто другой платят налоги в бюджет. А какая разница ДТЭК или кто-то другой. Надо было раньше смотреть платят ли они налоги, если честно".

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Всего же с голоса в бюджетную ночь депутаты зачитали и приняли 7 таких поправок. Среди них еще отмены пошлины на ввоз сырья для пластика, монополия на производство спиртовых дистиллятов для "Укрспирта" и введение дополнительного налога на продажу имущества.

Бюджет-2019: какие будут поступления?​

Поступления в бюджет должны возрасти благодаря:



– налогу на прибыль предприятий: +2,9 миллиарда гривен;

– рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа: + 9 миллиардов гривен;

– денег от НБУ: + 2 миллиарда гривен;

– собственных поступлений бюджетных учреждений: + 1,4 миллиарда.



5,2 миллиарда поступлений должен принести:

– акцизный налог с табачных изделий увеличен до 2,5 миллиарда гривен;

– налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров увеличен на 300 миллионов гривен;

– экологический налог увеличен на 1 миллиард 42 миллиона гривен.



От скандального закона о растаможивании евроблях в бюджет должно поступить 950 миллионов гривен.



Госбюджет-2019: ключевые показатели