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      В Украине 150 человек стали жертвами переохлаждения

      9 Читати новину українською
      Жертвы переохдаждения
      Жертвы переохдаждения / pixabay.com

      С декабря 2018 года в Украине от холодовой травмы пострадали 1650 человек, умерло - 150.

      Об этом сообщает "Министерство здравоохранения Украины".

      Читайте также: Как избежать переохлаждения и обморожения: советы МЗ

      В ведомстве отметили, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.

       
      Переохлаждение – симптомы
      дрожь,
      истощение,
      потеря памяти,
      нечеткое произношение,
      вялость,
      сонливость,
      человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").

      Также в Минздраве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения:

      1. многослойность одежды: между слоями одежды образуется воздушная прослойка, которая удерживает тепло;
      2. шапка и варежки – обязательно: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть;
      3. обувь с толстой подошвой: она должна быть удобной, по размеру и не стеснять ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение;
      4. движение: не стойте на месте, движение ускоряют кровообращение и не дает замерзнуть;
      5. сытость: обязательно поешьте перед выходом на улицу;
      6. заходите в теплое помещение каждые полчаса: чувствуете жжение на коже – ищите, где согреться;
      7. не носите металлические украшения: так вы избежите риска обморожения отдельных участков или холодовых травм.
      8. не курите и не пытайтесь согреться алкоголем: курение уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а алкоголь только создает иллюзию тепла, а на самом деле приводит к огромной его потери;
      9. теплое питье: планируете некоторое время быть на улице – возьмите с собой термос с чаем;
      10. не будьте равнодушными к окружающим: подскажите адрес пункта обогрева тем, кто-то в этом нуждается.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровье Жертвы Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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