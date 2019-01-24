В Украине 150 человек стали жертвами переохлаждения
С декабря 2018 года в Украине от холодовой травмы пострадали 1650 человек, умерло - 150.
Об этом сообщает "Министерство здравоохранения Украины".
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В ведомстве отметили, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.
Переохлаждение – симптомы
дрожь,
истощение,
потеря памяти,
нечеткое произношение,
вялость,
сонливость,
человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").
истощение,
потеря памяти,
нечеткое произношение,
вялость,
сонливость,
человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").
Также в Минздраве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения:
- многослойность одежды: между слоями одежды образуется воздушная прослойка, которая удерживает тепло;
- шапка и варежки – обязательно: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть;
- обувь с толстой подошвой: она должна быть удобной, по размеру и не стеснять ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение;
- движение: не стойте на месте, движение ускоряют кровообращение и не дает замерзнуть;
- сытость: обязательно поешьте перед выходом на улицу;
- заходите в теплое помещение каждые полчаса: чувствуете жжение на коже – ищите, где согреться;
- не носите металлические украшения: так вы избежите риска обморожения отдельных участков или холодовых травм.
- не курите и не пытайтесь согреться алкоголем: курение уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а алкоголь только создает иллюзию тепла, а на самом деле приводит к огромной его потери;
- теплое питье: планируете некоторое время быть на улице – возьмите с собой термос с чаем;
- не будьте равнодушными к окружающим: подскажите адрес пункта обогрева тем, кто-то в этом нуждается.
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Источник: Здоров'я 24
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