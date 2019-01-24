В Украине 150 человек стали жертвами переохлаждения

С декабря 2018 года в Украине от холодовой травмы пострадали 1650 человек, умерло - 150.

Об этом сообщает "Министерство здравоохранения Украины".

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В ведомстве отметили, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.

Переохлаждение – симптомы дрожь,

истощение,

потеря памяти,

нечеткое произношение,

вялость,

сонливость,

человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").

Также в Минздраве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения:

многослойность одежды: между слоями одежды образуется воздушная прослойка, которая удерживает тепло; шапка и варежки – обязательно: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть; обувь с толстой подошвой: она должна быть удобной, по размеру и не стеснять ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение; движение: не стойте на месте, движение ускоряют кровообращение и не дает замерзнуть; сытость: обязательно поешьте перед выходом на улицу; заходите в теплое помещение каждые полчаса: чувствуете жжение на коже – ищите, где согреться; не носите металлические украшения: так вы избежите риска обморожения отдельных участков или холодовых травм. не курите и не пытайтесь согреться алкоголем: курение уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а алкоголь только создает иллюзию тепла, а на самом деле приводит к огромной его потери; теплое питье: планируете некоторое время быть на улице – возьмите с собой термос с чаем; не будьте равнодушными к окружающим: подскажите адрес пункта обогрева тем, кто-то в этом нуждается.

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