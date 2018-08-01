В Украине 57 парашютистов установили мировой рекорд: невероятные фото

В Харьковской области на аэродроме "Коротич" установили мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского аэроклуба им. В. С. Гризодубовой.

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В свободном падении 57 женщин-скайдайверов собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры.



57 женщин-скайдайверов собрали большую формацию

Спортсменки на высоте более 5 тысяч метров отделились от трех самолетов, на выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410. За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе. Скорость летательных аппаратов на выбрасывании достигала около 170 километров в час.



Участники из 19 стран мира

Мировой рекорд "57-way – 3 points" установили представители 19 стран.



Парашютисты показали три фигуры

Международное достижение Women on Wings зарегистрировали на аэродроме "Коротич" судьи FAI (Международная авиационная федерация). Также международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории "Большие формации с перестраиванием среди женщин".