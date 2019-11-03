В Украине – День ракетных войск и артиллерии: поздравление от Зеленского и других политиков

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава государства отметил, что воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и меткостью огня и ударов.

Благодаря профессионализму воинов-артиллеристов в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских военных и гражданского населения, цитирует Зеленского пресс-служба Офиса Президента.

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Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения,

– призвал глава государства.

Он также упомянул о героях-артиллеристах, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. И поблагодарил личный состав ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность.