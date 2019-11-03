В Украине – День ракетных войск и артиллерии: поздравление от Зеленского и других политиков
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава государства отметил, что воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и меткостью огня и ударов.
Благодаря профессионализму воинов-артиллеристов в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских военных и гражданского населения, цитирует Зеленского пресс-служба Офиса Президента.
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Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения,
– призвал глава государства.
Он также упомянул о героях-артиллеристах, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. И поблагодарил личный состав ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность.
К поздравлениям присоединилась и партия "Слуга народа". В ее сообщении отметили, что украинские бойцы-артиллеристы стоят на страже мира и спокойствия не только Украины, а и всего европейского мира.
Свои поздравления опубликовал в фейсбуке и пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он назвал артиллеристов "богами войны".
"Артиллерия всегда была главной огневой силой украинского войска и била точно в цель. Российские оккупанты уже не раз ощутили на себе мощь наших артиллеристов. Пусть каждый ваш выстрел достигает цели, а украинские защитники вернутся домой живыми", – пожелал Порошенко.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко написала в приветствии, что вклад ракетчиков и артиллеристов в развитие военной инфраструктуры, безопасность ВСУ, сопровождение побед и роста профессионализма армии – неоценимый.
Украинские ракетчики и артиллеристы является мощным аргументом в борьбе с российской агрессией, отметил в поздравлении командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.