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      В Украине – День ракетных войск и артиллерии: поздравление от Зеленского и других политиков

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      В Украине 3 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии
      В Украине 3 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии / 5.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава государства отметил, что воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и меткостью огня и ударов.

      Благодаря профессионализму воинов-артиллеристов в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских военных и гражданского населения, цитирует Зеленского пресс-служба Офиса Президента.

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      Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения,
      – призвал глава государства.

      Он также упомянул о героях-артиллеристах, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. И поблагодарил личный состав ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность.

       

      К поздравлениям присоединилась и партия "Слуга народа". В ее сообщении отметили, что украинские бойцы-артиллеристы стоят на страже мира и спокойствия не только Украины, а и всего европейского мира.

      Свои поздравления опубликовал в фейсбуке и пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он назвал артиллеристов "богами войны".

      "Артиллерия всегда была главной огневой силой украинского войска и била точно в цель. Российские оккупанты уже не раз ощутили на себе мощь наших артиллеристов. Пусть каждый ваш выстрел достигает цели, а украинские защитники вернутся домой живыми", – пожелал Порошенко.

      Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко написала в приветствии, что вклад ракетчиков и артиллеристов в развитие военной инфраструктуры, безопасность ВСУ, сопровождение побед и роста профессионализма армии – неоценимый.

      Украинские ракетчики и артиллеристы является мощным аргументом в борьбе с российской агрессией, отметил в поздравлении командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Новости политики Ирина Геращенко Петр Порошенко Слуга народа Европейская солидарность Операция Объединенных сил
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