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      В Украине будет фонд "Крым" и центр, в котором можно пожаловаться на Россию

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      Оксана Коляда / Радио Свобода

      Новое Министерство реинтеграции территорий собирается создать фонд реинтеграции "Крым" и национальный центр документирования нарушений прав и свобод на временно оккупированных территориях. Обе структуры будут финансироваться из украинского бюджета.

      Их запустят уже в 2020 году. Об этом рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан Украины Оксана Коляда в комментарии проекта "Крым. Реалии".

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      Чем будет заниматься центр документирования преступлений РФ:

      • Будет формировать политическую позицию Украины. Правда, механизм действий этого центра пока находится в проработке.
      • Будет обобщать данные Украинского Хельсинского союза по правам человека, свидетельства организации Донбасс SOS и других негосударственных организаций.
      • Деятельность центра станет основой для подачи исков в международные суды в делах Украины против России.
      • Также центр будет предоставлять данные по информационным запросам от других ведомств, журналистов, международных организаций.

      Для чего создают фонд "Крым":

      • Там будут оказывать грантовую поддержку крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины.
      • Также грантовую поддержку окажут научным исследованиям, перемещенным с полуострова СМИ, негосударственным организациям и тому подобное.

      Обе бюджетные организации будут сотрудничать с международным сообществом.

      Что известно об аннексии Крыма?Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Случилось это под конец Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их начали называть "зелеными человечками". Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".

      16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили жесткие экономические санкции.

      РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Оксана Коляда Министерство по делам ветеранов
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